Американка народила в Tesla, поки машина їхала на автопілоті

У Філадельфії жінка народила в автомобілі Tesla, поки машина їхала на автопілоті. У лікарні її дитину прозвали малятком Тесла, повідомляє УНІАН.

У вересні 33-річна Йіран Шеррі і її 34-річний чоловік Кітінг Шеррі везли свого трирічного сина Рафу в дитячий сад. Коли вони застрягли в пробці, у жінки відійшли води.

Чоловік поставив Tesla на автопілот, коли вони були за 20 хвилин їзди від лікарні. Він поклав руку на кермо машини, поки допомагав дружині.

"Вона стискала мою руку така сильно, що я думав, що вона збиралася роздрібнити її. Я говорив: "Йіран, добре, зосередься на своєму диханні". Це була порада і мені" , - розповів Кітінг Шеррі.

Коли вони прибули до лікарні, жінка вже народила. Лікарі оглянули новонароджену і встановили, що вона здорова.

Пара думала назвати дитину Тесс, проте зупинилася на імені Мейв Лілі.