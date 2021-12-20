За місяць середня зарплата злетить на 15%

В Україні, за підсумками грудня, показник середньої зарплати українців відчутно зросте. За підрахунками експертів, збільшення може становити до 15%. Це стосується як працівників державної, так і приватних сфер. Водночас уже в січні ситуація кардинально зміниться, повідомляє Обозреватель.

Чому так відбувається і на що впливає стрибок зарплат?

Як змінюються зарплати?

Щороку груднева середня зарплата серйозно відрізняється від зарплати за будь-який місяць. Візьмемо, наприклад, 2020 рік. Зарплата на початку року, у січні, тоді становила 10 727 грн, у листопаді – 11 987 грн, а ось у грудні – аж 14 179! Натомість у січні 2021-го зарплати впали до 12 337 грн у середньому. Що ж відбувається? Невже з нового року українці заробляють менше?

Насправді ставки у грудні та січні масово не змінюються. Вся справа у сезонності виплат. У грудні завжди найвищі показники середньої зарплати через те, що в Україні існує практика виплат премій або так званої 13-ї зарплати перед новорічними святами.

Як видно на графіку, протягом минулих двох років стрибок середньої зарплати повторювався в один і той же час – у грудні. Тут варто враховувати, що статистика показує зарплату з огляду на загальний фонд оплати праці. Тобто всю суму, яку заплатили українцям, ділять на кількість працівників. І ця загальна сума (фонд оплати праці) включає премії та бонуси.

Цього ж року накладається ще й підвищення мінімалки з 1 грудня до 6500 грн. Тому експерти прогнозують, що за грудень показники середніх зарплат будуть значно вищими, ніж у жовтні-листопаді.

Дані за листопад Держстат ще не опублікував, але у жовтні в середньому українці отримували 14 045 грн. Як прогнозує директор Інституту соціально-економічної трансформації Ілля Несходовський, у грудні середня зарплата, як завжди, зросте приблизно на 15%.

Загалом різні надбавки до зарплати в грудні отримують як пересічні співробітники бюджетної, так і приватної сфер.

"Роботодавці дають премії під кінець року, адже перед святами люди очікують, що вони отримають більше, – зазначає керівник з політичних питань Київської школи економіки, колишній в.о. міністра економіки (2020) Павло Кухта. – Тут є певний баланс на ринку праці, давно всім зрозумілий. Кожна людина розуміє, що наприкінці року заведено платити більше і водночас витрачати більше.

Загалом суттєву надбавку в доходах українці відчувають мало.

"Якщо людині додали якихось 500 грн, вона не понесе це до банку, – каже виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин. – Люди все це несуть на ринок, всі ці доплати забираються у людей через ажіотажний попит і через ціни. Той, хто добре заробляє, так і надалі має високий дохід, а соціально незахищені верстви населення залишаються бідними".

Хто і скільки заробляє:

Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство – 13 304 грн.

Промисловість – 14 993 грн.

Будівництво – 11 807 грн.

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів та мотоциклів – 13 745 грн.

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська дiяльнiсть – 14 568 грн.

Тимчасове розміщення та організація харчування – 8852 грн.

Інформація та телекомунікації – 25 196 грн.

Фінансова та страхова діяльність – 23 642 грн.

Операції з нерухомим майном – 11195 грн.

Професійна, наукова та технічна діяльність – 19 047 грн.

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування – 11 415 грн.

Державне управління та оборона; обов'язкове соціальне страхування – 578 грн.

Освіта – 11 532 грн.

Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги – 11 160 грн.

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок – 1247 грн.

Надання інших видів послуг – 13 096 грн.

Зазначимо, що розмір зарплат у різних сферах залежить від десятка факторів: маржинальності, ситуації в економіці, конкуренції за працівників. Наприклад, фахівці в IT традиційно отримують більше, тому що за них конкурують зокрема іноземні роботодавці. Крім того, і маржинальність у цій сфері вища.

На що впливає підвищення середньої заробітної плати?

Коли люди отримують більшу платню перед святами, вони можуть собі дозволити купити більше подарунків, а також більше їжі до святкового столу. Зростає попит, а водночас мають зростати і ціни.

"У нас перед новим роком люди готують так, ніби їстимуть востаннє у житті, – каже Пендзин. – Щоб усе це наготувати, потрібно багато купити. Відповідно зростає попит. Якщо ви скуповуєтесь у супермаркеті – можна ще потрапити на якусь акцію. Якщо йдете на ринок – там однозначно ціна піде вгору".

Водночас Несходовський стверджує, що груднева зарплата на ціни мало впливає: "Наприкінці грудня йдуть розпродажі, люди купують подарунки, обсяги торгівлі наростають, але рівень цін залишається більш-менш стабільним. Адже якщо ти піднімеш ціни, а твій конкурент ні, ти менше продаси. Тому на динаміку цін загалом зарплати грудня істотно не впливають".

Разом із фондом оплати праці у грудні також збільшується і податкові надходження (прибутковий податок, єдиний соцвнесок, військовий збір). Чим вищі зарплати українців, тим більше коштів у бюджеті на розвиток інфраструктури, армію, медицину тощо.

Що буде із зарплатами у січні?

У січні, у порівнянні з груднем, спостерігається різке падіння середньої зарплати. Але експерти закликають не порівнювати ці місяці. Щоб простежити динаміку, радять порівняти, наприклад, січень одного року до січня минулого. Поки що даних для порівняння у січні 2022-го у нас немає. Але, як стверджує Пендзин, цього року зарплати однозначно зросли у порівнянні з минулим роком.

"Номінальна зарплата зросла відсотків на 18, реальна відсотків на 8-9" , – каже експерт.

Приблизно таке зростання ми зможемо простежити вже у лютому, коли будуть січневі показники. Дивлячись на показники середньої зарплати за грудень, деякі політики та експерти дещо спекулюють та роблять висновки про різке зростання зарплат. Але переоцінювати показники не варто. Груднева зарплата включає багато сторонніх факторів, які не мають спільного з реальною тенденцією до зростання доходів. Зарплата за підсумком 2021-го справді зросте, але не настільки, як може здатися у грудні.