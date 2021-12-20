Вчені виявили причини невразливості деяких людей до коронавірусу

Деякі люди, в організмі яких виявлено підвищений рівень Т-клітин, не заражаються коронавірусом навіть незважаючи на те, що працюють у медустановах і наражаються на високий ризик інфікування. У той же час їхні колеги, перебуваючи в тих же умовах, легко підхоплюють хворобу, повідомляє Обозреватель.

Як сказано в дослідженні британських учених під керівництвом Лео Суодлінга з Університетського коледжу Лондона, опублікованому в журналі Nature, на сьогоднішній день більше 257 млн ​​людей у ​​всьому світі заразилися коронавірусом, і понад п'ять млн людей померли від хвороби та ускладнень. Однак, деякі люди мають природний імунітет проти COVID-19.

У дослідженні зазначено, що вчені обстежили 58 осіб, які в період пандемії працювали в лікарнях Лондона та не заразилися коронавірусом, навіть незважаючи на безпосередню близькість до джерела зараження.

"Протягом чотирьох місяців спостереження у цих 58 осіб не було жодного позитивного ПЛР-тесту. У них не було виявлено антитіл, у той час як протягом того ж періоду коронавірусом заразилися багато їхніх колег" , – сказано в дослідженні.

Проаналізувавши біологічні зразки досліджуваних, вчені з'ясували, що у 20 з них був підвищений рівень Т-клітин, а у 19 осіб також відзначався високий рівень імунопротеїну IFI 27, який називають типовим раннім сигналом Sars-CoV-2.

"Імунний білок свідчить про перерване зараження" , – написали дослідники.

Вони припустили, що вірус все ж таки проник у їх організм, але був зупинений імунітетом перш, ніж зміг заподіяти будь-яку шкоду людині.

"Ймовірно, Т-клітини в організмі учасників дослідження усунули білковий кластер вірусу, який відповідає за його репродукцію. Ці Т-клітини могли виникнути при зараженні іншими коронавірусами – внаслідок так званої перехресної інфекції" , – припустили дослідники.

У той же час, Мала Майні, співавтор дослідження, підтвердила виданню Nature, що її команда не має прямих підтверджень перерваного зараження коронавірусом. Проте, за її словами, час появи вірусу у Великій Британії добре задокументований, і, ймовірно, "не випадково, що підвищена кількість Т-клітин була виявлена ​​в крові учасників у той час, коли до лікарень Великобританії надходила велика кількість пацієнтів з COVID-19" .

Експерт припустила, що імунітет виробився у досліджуваних медиків через те, що вони постійно за своєю діяльністю стикаються з респіраторними захворюваннями.

Дослідники наголосили, що не слід думати, що перенесена застуда може захистити від зараження вірусом Sars-CoV-2.