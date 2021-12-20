У Європі готуються схвалити вакцину Novavax від коронавірусу

У Європі можуть схвалити використання вакцини від коронавірусу Novavax. Рішення буде прийнято вже в понеділок, 20 грудня, пише Наталья Скороход, РБК-Україна.

Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) заявило, що комітет з ліків проведе позачергове засідання, щоб прийняти рішення про Novavax і повідомить про результати. Засідання пройде в понеділок, 20 грудня.

Євросоюз вже підписав угоду на закупівлю 200 мільйонів доз вакцини. Компанія заявляє, що вакцина показала ефективність на 90,4% в ході випробувань в Північній Америці.

Генеральний директор Novavax Стенлі Ерк заявив, що компанія сподівається надати додатковий варіант вакцини в Європі, заснований на перевіреній, добре вивченій технологічній платформі.

"Вакцина може допомогти усунути основні перешкоди на шляху глобальної вакцинації, включаючи проблеми глобального поширення та нерішучість щодо вакцини" , - додав Ерк.

Вакцина Novavax розроблена на основі білка. Технологія використовується десятиліттями в усьому світі для захисту від багатьох дитячих хвороб, включаючи гепатит B і коклюш. Перевага вакцин в тому, що її не потрібно зберігати при наднизьких температурах. Якщо ЕМА схвалить використання вакцини, то вона стане п'ятою вакциною від коронавірусу, схваленою в Європі.

Нагадаємо, що вакцину Novavax вже схвалила ВООЗ. Там зазначили, що переваги від вакцини перевищують усі ризики.