Сніг по всій Україні та нічні морози: погода на сьогодні

Погода в Україні 20 грудня буде сніжною, опади очікуються майже по всій країні. Вночі очікуються морози до -3, пише Ілона Свиридова, РБК-Україна.

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На заході України сьогодні очікується сніг, вдень від -2 до +3, вночі від 0 до -3, найтепліше буде в Закарпатській області. На півночі теж випаде сніг, вдень від 0 до -2, вночі від 0 до -3.

У центральній частині прогнозується сніг з дощем, вдень від -1 до +1, вночі від -2 до +1. На сході вдень від -1 до +1, вночі від -2 до + 1.

На півдні сніг з дожем, в Одеській області без опадів, вдень від +2 до +4, вночі від -1 до +4. У Криму вдень від +2 до +4, вночі від 0 до +2.

Погода в Києві

У столиці сьогодні вночі та вдень очікується сніг, вдень від 0 до -2, вночі від 0 до -2. Вітер північно-західний, 5-10 метрів на секунду.