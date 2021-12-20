Курс валют НБУ на 20 грудня
Курс основних валют, встановлений Національним банком України у понеділок, 20 грудня 2021 року
Курс долара у порівнянні з 19 грудня досяг рівня 27.25 за 1 долар.
Курс євро досягнув рівня 30.86 за 1 євро.
Курс рубля знизився до позначки 3.69 за 10 рублів.
Курс фунта стерлінгів знизився до рівня 36.23 за фунт стерлінгів.
Курс швейцарського франка досягнув рівня 29.64 за 1 швейцарський франк.
Польський злотий не змінився, і його курс склав 6.66 за 1 польський злотий. Курс польського злотого залишається незмінним із 19 грудня 2021 року.
|Валюта
|Повна назва
|Курс
|USD
|Долар
|27.248 300
|EUR
|Євро
|30.857 300
|RUB
|Рубль
|0.368 950
|GBP
|Фунт стерлінгів
|36.232 100
|CHF
|Швейцарський франк
|29.641 900
|PLN
|Польський злотий
|6.659 200