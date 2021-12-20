Курс валют НБУ на 20 грудня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у понеділок, 20 грудня 2021 року

Курс долара у порівнянні з 19 грудня досяг рівня 27.25 за 1 долар.

Курс євро досягнув рівня 30.86 за 1 євро.

Курс рубля знизився до позначки 3.69 за 10 рублів.

Курс фунта стерлінгів знизився до рівня 36.23 за фунт стерлінгів.

Курс швейцарського франка досягнув рівня 29.64 за 1 швейцарський франк.

Польський злотий не змінився, і його курс склав 6.66 за 1 польський злотий. Курс польського злотого залишається незмінним із 19 грудня 2021 року.