Названі препарати, визнані неефективними проти штаму "Омікрон"

Препарати Regeneron і Eli Lilly, які використовували для лікування COVID-19, визнані малоефективними проти штаму "Омікрон", повідомляє Ділова столиця.

Препарати на основі антитіл від Regeneron і Eli Lilly використовувалися на ранніх стадіях захворювання і були популярними серед лікарів в США, завдяки їхнім здатностям запобігати важкий перебіг хвороби та госпіталізації.

Однак обидва виробники ліків нещодавно попередили, що лабораторні дослідження підтвердили невисоку ефективність препаратів для лікування "Омікрону". Цей штам містить десятки мутацій, що ускладнюють атаку антитіл на вірус.

Компанії також відзначили, що можуть швидко розробити нові препарати для штаму "Омікрон", проте очікується, що вони з'являться не раніше, ніж через кілька місяців.

Окрім того, ЗМІ відзначило, що ще один препарат від британського виробника ліків GlaxoSmithKline найкраще підходить для боротьби з "Омікроном". Однак проблема в тому, що він зараз не доступний у багатьох країнах, включаючи США.

В наступному році компанія планує розширити виробництво і виробити до травня 2 мільйони доз за контрактами з США, Канадою, Великобританією, Японією і низкою інших країн.