Небезпека овердрафтів: наслідки після звільнення

Овердрафт, який банки надають клієнтам до зарплатної картки, у деяких випадках може не врятувати, а втягнути у борги. Причина в тому, що часто працівник швидко читає умови додаткової угоди на його підключення, а після припинення надходження регулярних грошових нарахувань від роботодавця йде в мінус, повідомляє UBR.

Але не варто забувати, що дана послуга так чи інакше є кредитом, який навіть за умови звільнення та припинення надходжень необхідно погашати.

Зарплату можна отримувати на картку будь-якого банку

Насамперед фінансові експерти рекомендують не "захаращуватися" додатковими картками, а за можливості використовувати для нарахування зарплати на новому місці роботи вже наявний у банку рахунок.

"Ніхто не жене людину підписувати якісь договори та отримувати картки. Зараз зарплатні картки, до речі, не прив'язані до банку. Її можна відкрити в будь-якому з діючих, і дати бухгалтерії розпорядження, щоб гроші йшли саме туди", – коментує фінансовий аналітик Василь Невмержицький.

Якщо людина все ж таки прийняла рішення завести картку в новому банку для нарахування зарплати – головною умовою для неї стане уважне ознайомлення з договором, а підпис можна ставити лише в тому випадку, якщо він справді розібрався в усіх умовах. Особливо це стосується овердрафту, що оформляється окремою угодою, в рамках якої і встановлюється кредитний ліміт.

Незнання не звільняє від відповідальності

"Овердрафт встановлюється виходячи із заробітної плати клієнта, наприклад, це може бути одна зарплата. Якщо людина почала її використовувати, то наступного місяця, коли надходить нова зарплата – вона закриває цей кредит. Сказати, що "я не знав, що таке овердрафт" – неможливо. Клієнт підписує договір, він усе має читати” , – уточнює фінансовий аналітик.

За його словами, зараз Нацбанк дуже жорстко контролює банки, тому сам по собі овердрафт має пропонуватись людині за максимально ефективною процентною ставкою. І він або погоджується на неї, або ні. Проте нерідкі випадки, коли людина звільняється, її зарплатна картка все ще активна, а використаний колись частково або повністю овердрафт – не закрито. А інформація про те, що у нього існує борг перед банком, може випливти лише коли до клієнта виникають претензії з боку фінустанови.

"Все добре, людина працює, іноді заходить у мінус і потім цей мінус "закриває" новою "порцією" зарплати. І тут раптом людина звільняється, але в мінус за звичкою або за необхідності заходить знову, але тільки зарплата вже не надходить", - коментує голова ради Незалежної асоціації банків України (НАБУ) Олена Коробкова.

Що робити, якщо все-таки вліз у борг по овердрафту

У такому разі, каже Коробкова, клієнт може "перекрити" свій мінус, перерахувавши гроші з іншого рахунку в іншому банку або внести гроші через касу чи термінал самообслуговування.

Якщо ж екс-працівник не має коштів, щоб погасити заборгованість, слід негайно звернутися до банку, де для таких випадків існують спеціальні програми реструктуризації боргу. Клієнту встановлюють кредитну лінію на кілька місяців, протягом яких він зможе повернути борг, а в особливих випадках – пропонується варіант щомісячної оплати лише відсотків та пролонгований період погашення.

"Якщо ти розумієш, що ти звільнився, у тебе якісь труднощі - ти приходиш у банк і кажеш: "Дивися, банк, я тобі винен 10 тис. грн, у мене починаються труднощі. Я хочу попросити про реструктуризацію цього боргу в період 2-4 місяців". І банки активно на це йдуть, тому що це - нормальна практика, у кожного в житті є різні ситуації" , - рекомендує Невмержицький.

Голова НАБУ Олена Коробкова, у свою чергу, наголошує, що розстрочка на погашення овердрафту – рішення, яке має індивідуальний характер у кожному окремому випадку. Проте вона наголошує на тому, що банки не зацікавлені йти до суду або продавати борг з великим дисконтом, якщо є можливість його реструктурувати або повернути повністю.

"Адже для банкірів - це теж зайвий і невиправданий клопіт" , - заспокоює Коробкова.

Непогашений овердрафт ставить тавро на кредитній історії

Найгіршим варіантом поведінки клієнта стане, якщо він пропадає і просто перестає виходити на зв'язок із банком. У такому разі фінустанова не має можливості запропонувати йому будь-яку програму для вирішення ситуації, що склалася, і винести її на кредитний комітет. Якщо ж проблема й надалі "висить", то починають нараховуватися прострочені відсотки і людину починають шукати. Більше того, дані клієнта заносяться до кредитного бюро та кредитного реєстру Нацбанку. Таким чином він сам себе заганяє в пастку: згодом через негативну кредитну історію людина не зможе отримати жодного кредиту.

Тому експерти рекомендують за наявності зарплатної картки з овердрафтом після звільнення відразу ж анулювати її у відділенні банку, написавши відповідну заяву, та отримати повний розрахунок за операціями та можливими боргами.