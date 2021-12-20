Дата старту телескопа "Джеймс Вебб" затверджена
Космічна обсерваторія імені Джеймса Вебба – це телескоп нового покоління, який ніяк не може покинути Землю. Та, здається, дата нарешті чітко визначена, повідомляє 24 Канал.
Телескоп James Webb (James Webb Space Telescope, JWST) – довгобуд NASA. Запуск новітньої обсерваторії регулярно переносять, починаючи з 2007 року. Велетенська затримка призвела до того, що "Джеймс Вебб" за витратами зрівнявся легендарним телескопом "Габбл", хоча той працює на благо науки з 1990 року. Проблеми дісталися навіть до імені обсерваторії: активісти вимагали перейменувати телескоп, але NASA відхилило запит.
Коли відбудеться запуск
Ще 11 грудня James Webb був установлений на вершечок ракети-носія Ariane 5, яку використовує Європейське космічне агентство. Цьому передував довгий шлях до космодрому Куру, Французька Гвіана. Запуск був призначений на 22 грудня 2021 року, але 15 грудня його скасували через проблеми зі зв'язком.
Що ж, на щастя цього разу, ймовірно, не доведеться чекати кілька років на запуск, адже його перенесли всього лиш на пару днів. Нова дата старту – 24 грудня 2021 року, за день до Різдва.
Наукові перспективи JWST
- Потужний телескоп зможе розгледіти кінець так званих "темних часів" – тоді Всесвіт став настільки прозорим, що світло могло розповсюджуватися. JWST стане своєрідною "машиною часу" з інфрачервоним зором, яка зазирне на 13,5 мільярда років у минуле, щоб побачити перші зірки та галактики.
- Формування галактик – безпрецедентна інфрачервона чутливість "Джеймса Вебба" допоможе астрономам порівнювати найтьмяніші ранні галактики з сьогоднішніми велетнями, які мають різноманітні форми. Це допоможе науковцям зрозуміти, як галактики утворюються та еволюціонують.
- Народження зірок та протопланетних систем – JWST зможе бачити крізь масивні хмари пилу, непрозорі для обсерваторій видимого світла, де народжуються зірки та планетні системи.
- Планетарні системи та походження життя – JWST розповість нам більше про атмосфери екзопланет та, можливо, навіть знайде "будівельні блоки" життя в інших частинах Галактики. Але "Джеймс Вебб" також активно досліджуватиме рідну нам Сонячну систему. Хто знає, можливо, саме ця космічна обсерваторія відкриє дев'яту планету.