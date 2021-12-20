Прем'єра Британії викрили у порушенні локдауну у 2020 році

Прем'єра Британії Бориса Джонсона сфотографували у саду на Даунінг-стріт разом із дружиною 15 травня 2020 року. Під час лок﻿дауну Джонсони сидять у компанії за столиком, не дотримуючись соціального дистанціювання, повідомляє Дзеркало тижня.

Тоді в Британії могли зустрічатися лише двоє людей, лише на відкритому повітрі та на відстані не менше двох метрів. Фото опублікували The Guardian.

Guardian front page, Monday 20 December 2021: Johnson and

staff seen at No 10 event in lockdown pic.twitter.com/csQM2cfhJr — Guardian news (@guardiannews) December 19, 2021

Видання зазначили, що на фото знято ланч персоналу після прес-конференції, проведеної міністром охорони здоров'я Меттом Хенкоком на той час – 15 травня 2020 року.

Тоді Метт Хенкок закликав людей дотримуватись правил локдауну. Він тоді сказав: "Тепер люди можуть проводити час на свіжому повітрі та займатися спортом так часто, як подобається, і ви можете зустріти ще одну людину поза своєю домівкою у відкритому, громадському місці. Але, будь ласка, тримайтеся на відстані двох метрів" .

На той час школи, паби та ресторани були закриті. Частини людей дозволили повернутися на свої робочі місця, але вказівки свідчили, що має постійно зберігатись 2 м соціальної дистанції.

Представник Даунінг-стріт сказав, що у літні місяці в саду Даунінг-стріт часто проходять робочі збори. Він зазначив, що "Даунінг-стріт – це будинок прем'єр-міністра, а також його робоче місце. Дружина прем'єр-міністра живе в будинку №10 і, отже, також на законних підставах користується садом" .

Заступник лідера лейбористів Анджела Рейнер закликала Джонсона "розповісти правду" про збори на Даунінг-стріт.