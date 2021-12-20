Прем'єра Британії викрили у порушенні локдауну у 2020 році
Прем'єра Британії Бориса Джонсона сфотографували у саду на Даунінг-стріт разом із дружиною 15 травня 2020 року. Під час локдауну Джонсони сидять у компанії за столиком, не дотримуючись соціального дистанціювання, повідомляє Дзеркало тижня.
Тоді в Британії могли зустрічатися лише двоє людей, лише на відкритому повітрі та на відстані не менше двох метрів. Фото опублікували The Guardian.
Видання зазначили, що на фото знято ланч персоналу після прес-конференції, проведеної міністром охорони здоров'я Меттом Хенкоком на той час – 15 травня 2020 року.
Тоді Метт Хенкок закликав людей дотримуватись правил локдауну. Він тоді сказав:
"Тепер люди можуть проводити час на свіжому повітрі та займатися спортом так часто, як подобається, і ви можете зустріти ще одну людину поза своєю домівкою у відкритому, громадському місці. Але, будь ласка, тримайтеся на відстані двох метрів".
На той час школи, паби та ресторани були закриті. Частини людей дозволили повернутися на свої робочі місця, але вказівки свідчили, що має постійно зберігатись 2 м соціальної дистанції.
Представник Даунінг-стріт сказав, що у літні місяці в саду Даунінг-стріт часто проходять робочі збори. Він зазначив, що
"Даунінг-стріт – це будинок прем'єр-міністра, а також його робоче місце. Дружина прем'єр-міністра живе в будинку №10 і, отже, також на законних підставах користується садом".
Заступник лідера лейбористів Анджела Рейнер закликала Джонсона "розповісти правду" про збори на Даунінг-стріт.