Археологи виявили останки однієї з перших домашніх собак

Археологи, які вивчали печеру Хайда-Гваї на архіпелазі біля північного узбережжя канадської провінції Британська Колумбія отримали найстаріші свідчення про одомашнення собак у Північній та Південній Америці, повідомляє Новий час.

Знахідки включають кістки тварин, кам'яні знаряддя праці та наконечники копій, а також зуб тварини, аналіз ДНК якої показав, що це домашній собака, розповіли канадські вчені з Інституту Хакаї.

Серед кісток тварин, зібраних у печерах, є останки бурих ведмедів та оленів. Обидва види, мабуть, були винищені на архіпелазі до кінця плейстоцену, близько 11700 років тому. Хоча бурі ведмеді є звичайними на материковій частині Британської Колумбії, це перше свідчення того, що вони колись були на Хайда-Гваї.

Однак найяскравішою зі знахідок виявився зуб. Використовуючи аналіз ДНК та радіовуглецеве датування, команда визначила, що це був зуб домашньої собаки, яка жила 13 100 років тому — найстаріше свідчення існування домашніх собак, яке коли-небудь зареєстроване в Північній та Південній Америці. Собака, ймовірно, перетнув Берінгову протоку разом із стародавніми переселенцями.

«Більше того, собаки – це свідчення присутності людей, – каже Макі, археолог з Університету Вікторії в Британській Колумбії.

Ця знахідка збільшує тривалість перебування людей у Хайда-Гваї, зафіксовану археологічними свідченнями, на 2000 років — хоча вчені очікують, що подальші пошуки виявлять артефакти, які ще більше відсувають цей час.

"Ми не очікували, що знайдемо артефакти в цих печерах", - говорить Макі.

Метою для нього та його команди, що складається з археологів та добровольців, було знайти останки тварин, щоб допомогти відновити давнє середовище проживання. Хайда-Гваї є вапняковою місцевістю, яку грунтові води розмили в мережу карстових печер, прохолодних, темних, злегка лужних і важкодоступних: ідеальні умови для збереження останків тварин і артефактів.

Лорен Девіс, археолог із Університету штату Орегон, яка не брала участі у дослідженні, каже, що ці відкриття вражають. Собачий зуб, зокрема, «став величезним відкриттям». За її словами, Хайда-Гваї та прибережна Британська Колумбія лежать «на порозі Америки», тому вивчення ранніх історій регіону має велике значення для розуміння того, яким було життя перших жителів континенту.

Скіл Хііланс Аллан Девідсон, вождь племені Хайда та археолог, який брав участь у розкопках усіх трьох печер, наголошує, що артефакти та останки тварин – це більше, ніж просто відкриття. Чи то нижня щелепа ведмедя чи скам'янілі останки людини, археологічні та палеонтологічні знахідки мають значення для корінних народів. Девідсон пояснює, що люди Хайда жили в цьому регіоні і дбали про печеру протягом тисячоліть.

Вчені секвенували ДНК, виявлену в кістці, і це дозволило ідентифікувати тварину. За словами дослідників, це найстаріший підтверджений собака в Америці.