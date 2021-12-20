Курс турецької ліри впав до рекордних показників

Турецька національна валюта в понеділок знову б'є рекорд свого падіння, знецінившись до долара до 17,04 ліри за одиницю американської валюти. Про це свідчать онлайн-дані біржових торгів, повідомляє ТАСС.

При цьому з початку року турецька валюта девальвувала вдвічі, що стало одним із найбільших падінь вартості нацвалюти за останні роки. У січні за долар давали близько 7,3 ліри. Минулої п'ятниці ліра торгувалася на рівні 16,41 за одиницю американської валюти.

Чергове падіння ліри пов'язують із зробленою в неділю заявою президента Туреччини Тайіпа Ердогана про те, що влада республіки не має наміру підвищувати процентну ставку.

Минулого тижня Центробанк Туреччини знову знизив одну з ключових ставок як міру зі стабілізації ліри та інфляції. Йдеться про процентну ставку на аукціонах тижневого репо (короткострокова позика коштів під заставу цінних паперів), яка була знижена з 15% до 14%. За зниження активно виступає президент Тайіп Ердоган, вважаючи відсоткові ставки "бідою народу".