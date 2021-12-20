Головну ялинку Маріуполя, що впала через сильний вітер, відновлять найближчим часом, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Головну ялинку Маріуполя відновлять найближчим часом. Підрядна організація найближчим часом посилить конструкцію. Незабаром знову головна ялинка засяє новорічними вогнями" , - заявили у прес-службі Маріупольської міської ради.

У міськраді зазначили, що падіння дерева напередодні сталося через сильний вітер.

Також повідомляється, що решта святкових локацій продовжує працювати: ярмарок, ковзанка, резиденція Святого Миколая.