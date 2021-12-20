Катя Осадча та Юрій Горбунов охрестили сина

У День святого Миколая, 19 грудня, Катя Осадча та Юрій Горбунов охрестили молодшого сина Данила. На таїнство запросили зіркових друзів – Потапа та Настю Каменських, а після влаштували застілля з танцями, повідомляє 24 Канал.

Символічно, що церемонію хрещення знамените подружжя організувало у церкві Святого Миколая на Аскольдовій могилі, що в Києві на схилах Дніпра. Це розповіли не Катя Осадча та Юрій Горбунов, а їхня подруга Ірина Ковальчук.

На таїнство зіркові батьки та гості вбралися в одяг з національними мотивами: Горбунов – у білу вишиванку, Осадча – у сукню від улюбленої дизайнерки Юлії Магдич, Каменських – у мініплаття кольору хакі з вишивкою.

Після церемонії Катя Осадча та Юрій Горбунов запросили гостей на вечерю в ресторан. Після щедрого застілля вони влаштували запальні танці під українські пісні. Ба більше, пара не залишила близьких без подарунків – до них на гуляння завітав Святий Миколай. Він потішив не тільки 4-річного Івана, а й Потапа, який сів йому на коліна та розказав віршик.

Фото з інстаграму шоумена

Потап – кум Каті Осадчої та Юрія Горбунова. Він хрестив старшого сина пари Івана. Хто став хрещеними батьками Данила, наразі невідомо.