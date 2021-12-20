У Кабміні назвали мінімальний розмір пенсії

В уряді України назвали мінімальний розмір пенсії. Держава повинна буде виплачувати пенсії не менше, ніж 40% від зарплати після введення накопичувального рівня пенсійної системи, пише Анастасія Рокитна, РБК-Україна.

Про це розповіла міністерка соціальної політики Марина Лазебна. За її словами, солідарна пенсійна система - коли всі працюючі платять за те, щоб виплачувати пенсії сьогоднішніх пенсіонерів. Їх сьогодні в Україні близько 11 мільйонів.

"Ці пенсіонери не будуть учасниками накопичувальної системи. Уряд їм зараз виплачує пенсії і збільшує їх. Є ініціатива президента щодо вікових доплат" , - заявила вона.

Лазебна підкреслила, що ці пенсії будуть виплачуватися і після введення обов'язкових пенсійних накопичень для громадян.