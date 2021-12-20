У Кабміні назвали мінімальний розмір пенсії
В уряді України назвали мінімальний розмір пенсії. Держава повинна буде виплачувати пенсії не менше, ніж 40% від зарплати після введення накопичувального рівня пенсійної системи, пише Анастасія Рокитна, РБК-Україна.
Про це розповіла міністерка соціальної політики Марина Лазебна. За її словами, солідарна пенсійна система - коли всі працюючі платять за те, щоб виплачувати пенсії сьогоднішніх пенсіонерів. Їх сьогодні в Україні близько 11 мільйонів.
"Ці пенсіонери не будуть учасниками накопичувальної системи. Уряд їм зараз виплачує пенсії і збільшує їх. Є ініціатива президента щодо вікових доплат", - заявила вона.
Лазебна підкреслила, що ці пенсії будуть виплачуватися і після введення обов'язкових пенсійних накопичень для громадян.
"Якщо ми говоримо про те, коли будуть паралельно працювати ці системи, є певна гарантія. Вона закріплена в 102 Конвенції Міжнародної організації праці, яку Україна ратифікувала. Там є нестандартне мінімальне забезпечення - це 40% від зарплати. Менша держава не має права платити", - зазначила міністр соцполітики.