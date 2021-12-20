Лідер європейського чемпіонату підпише гравця збірної України

Український центральний захисник Максим Таловєров, який грає за Динамо з міста Чеське Будейовіце, продовжить кар'єру у найсильнішій команді Чехії – празькій Славії, повідомляє 24 Канал.

Про це повідомляє польський журналіст Гжегож Рудінек. За його інформацією, вартість трансферу становитиме 700 тисяч євро.

За його словами, влітку захисник молодіжної збірної України (7 матчів) хотів продовжити кар'єру в Польщі, але жоден місцевий клуб не захотів давати за нього 300 тисяч євро.

Що відомо про Таловєрова