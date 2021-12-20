Оновлений Haval Jolion помітили на тестах

Haval готує новий кросовер. Ним стане оновлена версія Jolion. Судячи з опублікованих в мережі шпигунським знімках, у моделі будуть інші грати радіатора, бампери і денні ходові вогні. З дверей багажного відділення зникли секції задніх ліхтарів, повідомляє Автоцентр.

За попередніми даними, на габаритах кросовера планове оновлення не відіб'ється. Вони залишаться колишніми.

У рух оновлений Haval Jolion приводитиме 1,5-літровий двигун з турбонаддувом, що видає 150 л.с. У пару йому передбачена механічна або роботизована коробка передач. Привід може бути як переднім, так і повним.

Інформації про дату прем'єри і вартості Haval Jolion 2022 немає. За дорестайлинговый кросовер просять мінімум 18 860 доларів.