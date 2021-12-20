Смерть Полякова: у слідства лишилось 2 версії
На сьогодні досудове розслідування у справі смерті нардепа Антона Полякова триває. Наразі проводиться близько 20 експертиз, деякі вже готові. Про це розповів начальник поліції Києва Іван Виговський, пише Олег Черниш, РБК-Україна.
"На сьогодні досудове розслідування триває, версії у нас залишається дві - самостійне або примусове потрапляння наркотичної речовини в організм", - повідомив Виговський.
Правоохоронці встановили все коло осіб, з ким у депутата було спілкування, чітко розклали хронологію останнього дня життя депутата.
"Встановили і проводимо слідчі дії з усіма причетними особами, свідками. Плюс проводимо дуже багато технічних заходів. Але більше щось говорити у цій справі я зараз не можу", - сказав Виговський.
У Верховній Раді створена тимчасова слідча комісія з цього питання.
"Ми минулого тижня проводили з ними спільну зустріч і пропрацювали певні напрямки. Що стосується телефону Полякова, то після завершення слідства ми все розповімо, зараз це може нашкодити слідству", - повідомив начальник поліції Києва.