Смерть Полякова: у слідства лишилось 2 версії

На сьогодні досудове розслідування у справі смерті нардепа Антона Полякова триває. Наразі проводиться близько 20 експертиз, деякі вже готові.﻿ Про це розповів начальник поліції Києва Іван Виговський, пише Олег Черниш, РБК-Україна.

"На сьогодні досудове розслідування триває, версії у нас залишається дві - самостійне або примусове потрапляння наркотичної речовини в організм" , - повідомив Виговський.

Правоохоронці встановили все коло осіб, з ким у депутата було спілкування, чітко розклали хронологію останнього дня життя депутата.

"Встановили і проводимо слідчі дії з усіма причетними особами, свідками. Плюс проводимо дуже багато технічних заходів. Але більше щось говорити у цій справі я зараз не можу" , - сказав Виговський.

У Верховній Раді створена тимчасова слідча комісія з цього питання.