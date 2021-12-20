Ціна газу в Європі перевищила $1900

Спотова ціна газу в Європі вранці в понеділок злетіла понад $1900 за тисячу кубометрів на тлі скорочення прокачування газопроводом "Ямал-Європа" та наближення нового похолодання, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Ціна найближчого (січневого) ф'ючерсу на TTF на біржі ICE Futures досягла 148,87 євро за МВт/год, тобто $1921 за тисячу кубометрів.

З кінця минулого тижня "Газпром" скоротив і так скромне бронювання газопроводу "Ямал-Європа".

Цього тижня у Європі та Росії очікується серйозне зниження температури повітря.