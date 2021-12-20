РФ терміново вимагає відповідь США на пропозиції щодо безпеки
Москві терміново потрібна відповідь Вашингтона на пропозиції РФ щодо гарантій безпеки, тому що ситуація складна. Про це заявив у понеділок заступник голови МЗС РФ Сергій Рябков, повідомляє РИА новости.
"Я думаю, вони спробують перевести все це у млявий процес, а нам це потрібно терміново, оскільки ситуація дуже важка, вона гостра", – сказав Рябков журналістам.
Він також додав, що ситуація
"має тенденцію до подальшого ускладнення" .
"Тому ми не можемо зволікати, і готові одразу розпочати переговори", – наголосив заступник міністра.
Рябков зазначив, що в РФ допускають позитивний розвиток відносин із США за умови, що Вашингтон піде назустріч Москві на рахунок запропонованих нею гарантій безпеки.
"Якщо вони підуть назустріч нам за нашими вимогами і запустять переговори щодо двох проектів угод, які у них є, я думаю, ми просунемося в цьому напрямі", – сказав Рябков.