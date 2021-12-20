У Києві чекають ожеледицю: як водіям убезпечити себе

З понеділка, 20 грудня, вночі та вранці на дорогах Києва очікується ожеледь (І рівень небезпеки, жовтий). Про це повідомляє Офіційний портал Києва, повідомляє Судово-юридична газета.

«Щоб уникнути травматизму Департамент муніципальної безпеки закликає киян бути обережними, пересуваючись містом, і рекомендує слідувати порадам під час ожеледиці», - вказується в повідомленні.

Столична влада радить водіям:

дотримуватися швидкісного режиму, дистанції та відмовитися від ризикованих маневрів, які за несприятливих погодних умов можуть призвести до створення аварійних ситуацій;

при наближенні до пішохідних переходів та місць розташування дитячих закладів знижувати швидкість до мінімуму;

не забувати включити габаритні вогні чи протитуманні ліхтарі;

в умовах погіршення погодних умов з інтенсивним снігом та ожеледицею не використовувати автотранспорт із літніми шинами.

Також у період ожеледиці дали поради пішоходам:

ходіть не поспішаючи, ноги злегка розслабте і трохи зігніть у колінах і ступайте на всю підошву;

не тримайте руки в кишенях – це збільшує можливість не тільки падіння, а й тяжких травм, особливо переломів та струсів мозку;

розмахуйте руками в такт ходьби - так краще утримати рівновагу;

при порушенні рівноваги під час ходьби в ожеледь спробуйте швидко присісти, це найреальніший шанс утриматися на ногах;

будьте уважні та на тротуарі – автомобіль може занести або водій може вчасно не загальмувати;

враховуйте, що гальмівний шлях на слизькій дорозі збільшується у 4-5 разів.

Крім цього, пішоходам під час ожеледиці необхідно бути особливо уважними на проїжджій частині – переходити дорогу лише у певних місцях на дозволений сигнал світлофора.

Водіям у свою чергу нагадують, що в період погіршення погодних умов не слід залишати автомобілі на тротуарах, крайніх смугах доріг та узбіччях, щоб не заважати працювати спецтехнікою. Автомобілі, які заважають шляховикам, евакуюють.