На відкритті новорічного містечка під ОП використали дітей для реклами букмекера

Днями під Офісом президента відкрили новорічне містечко. Під час святкового заходу діти були в шарфиках від букмекера Parimatch. Використання дітей для реклами азартних ігор заборонено в Україні.

На це звертає увагу низка телеграм-каналів﻿.

Фото: Офіс президента

Приводом для цього стало опубліковане фото на сторінці Офісу президента України у Facebook. Станом на 9:50 понеділка цей допис доступний для перегляду.

Відповідно до статті 22 закону про рекламу, забороняється використання осіб, що не досягли 21-річного віку (зокрема й у якості фотомоделей) для рекламування азартних ігор.

Відзначимо, що в урочистому заході взяв участь президент України Володимир Зеленський разом з дружиною Оленою.