Криптовалюта: захисний актив чи ні

Зростання цін на енергоносії та пом'якшення монетарної політики для відновлення від ковіда призвели до значного росту інфляції. За підсумками жовтня у США річна інфляція становила 6,2%, у Єврозоні – 4,1%, в Україні – 10,9%.

Майкл Сейлор, голова компанії MicroStrategy, яка володіє понад 121 тис. біткоїнів на майже 7 млрд доларів, вважає, що в майбутньому криптовалюти стануть основним активом для заощаджень. При цьому він впевнений, що цифрові активи можуть вважатися хорошим захистом від інфляції.

«Волатильність буде, але, на мою думку, зараз є загальне визнання того, що світ потребує інфляційного хеджу. Якщо у вас є біткоїн, не продавайте його», - порадив гендиректор Microstrategy у недавньому інтерв'ю Coindesk.

І є щонайменше три причини повірити словам Сейлора.

Причина 1. Криптовалюти зросли у кілька разів за 2021 рік

Вартість біткоїну всього за рік зросла в 3 рази, ефіріуму - у 8 разів, токен криптобіржі Binance - у 20 разів. Але є ще більш значні приклади. Наприклад, “мем”-токен Shiba Inu за рік подорожчав у 3 тис. разів.

Загалом, 2021 рік можна назвати надзвичайно успішним для криптовалют:

Великі світові корпорації, такі як Tesla та MicroStrategy, відкрито інвестували в біткоїн.

Уряд Еквадору зробив першу криптовалюту офіційним платіжним засобом і продовжує скуповувати її.

Нині на балансі Еквадору 1270 BTC. Поширення сервісів децентралізованих фінансів (DeFi) та технології невзаємозамінних токенів (NFT) сприяє подальшому зростанню ринку.

Зворотний бік медалі - висока волатильність криптовалют (великі розбіжності курсу). Противники цифрових активів завжди вказують на ций недолік. Однак висока волатильність також ймовірно буде згладжуватися завдяки все більшому поширенню криптовалют.

Динаміка ціни біткоїну на криптобіржі Currency.com﻿

Причина 2. Обмежена емісія деяких криптовалют

Біткоїн спочатку був задуманий як криптовалюта з обмеженою емісією. Вона складе всього 21 млн. монет, з яких видобуто вже близько 90%. Запаси BTC обмежені, що робить його подібним до золота. Не дарма біткоїн називають цифровим золотом.

Інші приклади криптовалют з обмеженою емісією – Cardano, NEM, Litecoin, Dash.

Обмежена емісія у разі дедалі більшого поширення криптовалют призводитиме до зростання їхньої ціни, оскільки вони ставатимуть дедалі дефіцитнішими.

Є, втім, і приклади криптовалют із необмеженою емісією, наприклад, ефіріум. Основним фактором його зростання насамперед є те, що на інфраструктурі Ethereum будуються тисячі інших проєктів. Блокчейн Ethereum дуже високотехнологічний і постійно модернізується.

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Причина 3. Децентралізація криптовалют

Технологія блокчейн, на якій засновані криптовалюти, передбачає децентралізацію. Це означає, що жоден об'єкт мережі не може серйозно вплинути на неї, отже, нею не можна маніпулювати.

Крім того, децентралізація дозволяє проводити операції відносно незалежно, без погодження з банками та урядами. По мірі посилення регуляції сфери криптовалют ця перевага зменшуватиметься, проте операції в криптовалютах швидше за все будуть завжди простішими в порівнянні з тим, що можуть запропонувати банки та фінансові сервіси.

Таким чином, криптовалюти вже зараз зарекомендували себе як вкрай вигідний інвестиційний актив, що дозволяє не лише компенсувати негативний ефект від інфляції, а й принести значний прибуток своїм власникам, особливо в довгостроковій перспективі.

У криптовалюту активно інвестують корпорації. Багато компаній з Wall Street тримають її на балансі, а мільярдери частину свого капіталу відводять під крипту. Це достатній показник зростання довіри до Bitcoin та інших криптовалют, у тому числі як до захисного активу, цікавого для приватних інвесторів.

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