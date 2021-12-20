У Німеччині відбулися нові протести проти коронавірусних обмежень

У Берліні, Гамбурзі, Франкфурті-на-Майні, Дюссельдорфі та інших містах Німеччини днями відбулися нові великі акції протесту проти заходів боротьби уряду країни з пандемією коронавірусу, а також планів введення обов'язкової вакцинації від COVID-19, повідомляє Deutsche Welle.

Наймасштабніша демонстрація відбулася у Гамбурзі. Як повідомила поліція, у ній взяли участь близько 11 500 людей. Зазначається, що демонстрації мали переважно мирний характер, хоча й були й окремі сутички протестувальників із поліцейськими та журналістами.

A massive protest today в Nuremberg, Німеччина на COVID mandates. pic.twitter.com/mP9DxGtq4G — Aaron Ginn (@aginnt) December 19, 2021

За даними поліції, у Гамбурзі більшість учасників протесту дотримувалися правил проведення масових акцій під час пандемії. На саморобних плакатах багатьох учасників протесту було гасло: "Ні – обов'язкової вакцинації!"

За підсумками заходу двох людей було тимчасово затримано, ще двох - тимчасово поміщено під арешт. У той же день у Гамбурзі відбулося кілька контр-демонстрацій прихильників заходів боротьби з пандемією, у них, за даними поліції, взяли участь кілька сотень людей. За порядком під час цих акцій стежили 800 поліцейських.

У Берліні поліція заборонила проведення акції критиків заходів щодо боротьби з пандемією, проте, незважаючи на це, кілька десятків людей зібралися 19 грудня біля Бранденбурзьких воріт. За даними поліції, серед них були і туристи, які не мають відношення до протесту.

У Дюсельдорфі на протести проти коронавірусних обмежень, за даними поліції, також вийшли кілька тисяч людей. Окремі учасники заходу несли в руках плакати з написами: "Руки геть від наших дітей" та "Примус до щеплення? Ні, спасибі".

У Фрайбурзі, за даними поліції, у марші противників політики уряду ФРН щодо боротьби з пандемією коронавірусу в центрі міста взяли участь близько 3500 осіб. При цьому лише в окремих випадках правоохоронцям довелося накласти заборону на перебування на певній території через відсутність захисних масок.