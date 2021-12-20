Анастасія Паніна перенесла операцію після падіння на льоду

Анастасія розповіла, що впала на льоду та отримала серйозну травму руки. У травмпункті Паніної діагностували перелом зі зміщенням та екстрено направили на операцію, повідомляє WomanEL.

Операція пройшла успішно, зірку виписали з лікарні, і зараз вона відновлюється вдома.

У мережі артистка подякувала всім друзям за переживання, лікарям — за допомогу, та близьким — за підтримку.

На жаль, на сцені шанувальники побачать Анастасію не скоро. На відновлення їй знадобиться близько двох місяців.