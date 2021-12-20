Honda представила ще одну версію Odyssey

Honda представила оновлену версію мінівену Elysion, який називають побратимом Odyssey для японського ринку. Планове оновлення останній пережив у 2020 році. Після ним у тому ключі змінився і Elysion. Незважаючи на спорідненість, відмінності у зовнішності венів все ж таки є, повідомляє Автоцентр.

Від базового Odyssey оновлений Honda Elysion відрізняється оформленням передньої частини кузова з масивнішими радіаторними ґратами. Дверні ручки «заховані» у пластикових нішах.

У салоні відмінностей між цими двома моделями мінімум. До них можна віднести колірну гаму оздоблювальних матеріалів та інший селектор перемикання коробки передач. У Elysion він кнопковий, тоді як у японського мінівена традиційний важіль. «Китайський» вен доступний виключно з семимісним салоном, тоді як «японський» Odessey доступний, як у семи- та восьмимісних конфігураціях.

У Китаї покупцям Honda Elysion пропонують лише як плагін-гібрид. Його силова установка складається з 2,0-літрового бензинового двигуна та електромотора. Сумарна потужність агрегатів складає 215 л. Привід – виключно передній.

Серійне виробництво оновленого Honda Elysion розпочнеться наприкінці грудня. Відень оцінили в 46 240 доларів, і це початковий цінник.