Партія Порошенка вийшла на перше місце у рейтингу - опитування

Якби вибори до Верховної ради відбулися наступної неділі, за партію "Європейська Солідарність" готові проголосувати 12,3% від усіх опитаних. Про це, посилаючись на дані соціологічного опитування SOCIS, пише Наталія Гурковська, РБК-Україна.

Партія "Слуга народу" опустилась на друге місце, її готові підтримати 12,1% від усіх опитаних.

Інші партії за даними SOCIS мають такі результати: "Батьківщина" 8,3% від усіх опитаних, ОПЗЖ 7,8%, "Розумна політика" 5,5%. Решта партій мають нижчі показники.

Як відомо, лідерство партії "Європейська солідарність" у двох опитуваннях в листопаді та у грудні також фіксував Київський міжнародний інститут соціології.

За даними опитування, яке було проведене 3-11 грудня, за "ЄС" готові проголосувати 13,7% від усіх опитаних. За партію "Слуга народу" готові віддати голоси 12,8% від усіх.

Як свідчать дані КМІС, підтримка партії Порошенка за рік зросла на 1,8%.

Опитування проводилось 11-16 грудня 2021 року. Результати репрезентативні на рівні всієї країни за показниками віку (старші 18 років), статі, типу поселення (місто/село) та поділу на області. Опитування не проводилось в АР Крим та на непідконтрольній українській владі частині Донецької та Луганської областей. Загалом було опитано 2 тис. респондентів. Метод дослідження: телефонне інтерв'ю САТІ. Статистична похибка +/- 2,4%.