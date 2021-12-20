Ефірні олії, які покращать кровообіг і послаблять біль

У здоровому тілі добрий кровообіг. Воно допомагає кисню та поживним речовинам доставлятися до органів та тканин. Багато факторів можуть вплинути на наше здоров'я, призводячи до поганого кровообігу, наприклад, генетика, вік та неправильне харчування, повідомляє WomanEL.

Масаж має багато переваг для здоров'я, таких як зняття стресу, загоєння травм, покращення кровообігу та покращення самопочуття. Хто не любить хороший масаж з маслами для тіла та аромотерапію?

Подбайте про себе за допомогою наступних масел: