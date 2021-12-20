Ефірні олії, які покращать кровообіг і послаблять біль
У здоровому тілі добрий кровообіг. Воно допомагає кисню та поживним речовинам доставлятися до органів та тканин. Багато факторів можуть вплинути на наше здоров'я, призводячи до поганого кровообігу, наприклад, генетика, вік та неправильне харчування, повідомляє WomanEL.
Масаж має багато переваг для здоров'я, таких як зняття стресу, загоєння травм, покращення кровообігу та покращення самопочуття. Хто не любить хороший масаж з маслами для тіла та аромотерапію?
Подбайте про себе за допомогою наступних масел:
- Одним з найбільш широко використовуваних в ароматерапії масел є олія лаванди, оскільки вона знімає біль та запалення. Лаванда відома своїми розслаблюючими властивостями, а також знижує занепокоєння.
- Олія шавлії високо цінується, оскільки допомагає зменшити стрес і є природним антидепресантом. Воно також може допомогти при менструальних спазмах.
- Ефірна олія розмарину може покращити кровообіг та полегшити біль.
- Олія лемонграсу має антибактеріальні, протигрибкові та протизапальні властивості. Завдяки цьому можна помітити послаблення болю суглобів.
- Рожеве масло також має розслаблюючий ефект, який допомагає зменшити занепокоєння і стрес. Воно безперечно є доповненням до поліпшення кровообігу. У ході дослідження 2015 року люди, які вдихали рожеве масло, повідомляли про зменшення болю.