У Франції шестеро дітей отримали передозування Pfizer

У Франції шестеро дітей отримали вдвічі більшу дозу COVID-вакцини Pfizer – замість 10 мкг їм ввели дозу в 20 мкг препарату. Про це, посилаючись на місцеві ЗМІ, пише Юлия Супрун, Страна UA.

Це сталося в центрі вакцинації в Ле-Мані, де днями відкрили лінію педіатричної вакцинації для дітей віком від 5 до 11 років, схильних до ризику важких форм Covid-19, а також для дітей, які живуть в оточенні людини з ослабленим імунітетом.

Як повідомили у префектурі, передозування діти отримали помилково.

"Шість дітей отримали помилкову дозу 20 мкг Comirnaty / Pfizer. Відзначаючи цю аномалію, крім заходів, вживаних у дозах наступних вакцин, доктор Центру вакцинації негайно звернувся до відповідних сімей, щоб інформувати їх і призначити необхідним Майбутні події з ними, - повідомляє UDdomLenni.

За даними Регіонального агентства охорони здоров'я, можливі наслідки після передозування для цих дітей можуть полягати переважно в лихоманці та болях у тілі.

При цьому, симптоми відсутні у п'ятьох дітей, а у шостої дитини спостерігалася слабкість та біль.