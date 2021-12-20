Дружина Тищенка влаштувала вечірку в розкішному будинку навпроти Ради

Світська левиця та бізнеследі Алла Барановська провела закритий захід для своїх друзів та клієнтів у розкішному особняку Полякова, що навпроти Верховної Ради, повідомляє Страна UA.

Фото: Rasal Hague

Це старовинна пам'ятка архітектури розрахована для проведення урядових прийомів на найвищому рівні. Також там часто проводять прощання із померлими високопосадовцями. Наприклад, нещодавно там відбулася панахида за Євгеном Марчуком, експрем'єр-міністром, який помер через ускладнення від коронавірусу.

На вечірці переважав синій колір у тон упаковки бьюті-бокса, який презентувала Барановська / Фото: instagram.com

У цій садибі дружина нині нардепа, а в минулому відомого ресторатора Миколи Тищенка влаштувала вечірку на честь виходу її новорічної партії б'юті-боксів (набори косметики люксових марок). Алла запевняє, що коробка косметичних засобів обходиться дешевше, ніж якби всі ці пляшечки з сироватками, баночки з кремами, помади та маски купувати окремо, мовляв, закуповує вона безпосередньо у постачальників і майже не робить накрутку.

На захід під назвою Beauty museum (музей краси з англійської - ред.) до Барановської прийшло безліч клієнтів її перукарень Clipse, а також співачка, екссолістка "ВІА Гри" Міша Романова.

У будинок офіційних прийомів площею 500 кв.м можна орендувати два зали під приватний захід на 400 осіб загалом у форматі фуршету. А банкет можна накрити максимум на 160 відвідувачів. Для гостей працює гардероб та закрите паркування на 50 авто у внутрішньому дворику.

Так усередині виглядає садиба Полякова / Фото: google.com.ua/maps

Тут знаходиться відомча їдальня Ради та Кабміну, яка славиться своїми недорогими фірмовими пиріжками. За зовнішню подібність, цей будинок називають ще Малим Маріїнським палацом.

Щоб зняти це приміщення, знадобиться мінімум $500: близько $100 коштує робота персоналу і клінінгової служби, ще $100 коштує оренда на годину, але можна замовляти не менше чотирьох годин.