Скандальна MARUV показала чоловіка в сексуальній фотосесії

Українська співачка MARUV (Ганна Корсун) показала рідкісні фото зі своїм чоловіком Олександром. Епатажна зірка позувала разом із коханим на байку у відвертій напівпрозорій сукні довжини міні, повідомляє Обозреватель.

Чорно-білі світлини, зроблені в студії, 30-річна співачка оприлюднила у своєму акаунті в Instagram. Зазначимо, що офіційний обранець вокалістки, яка виступає в РФ, є також її PR-менеджером (щоб подивитися фотографії, доскрольте сторінку до кінця).

На фото Ганна та Олександр разом сиділи на мотоциклі. Чоловік вибрав для фотосесії темний лук зі шкіряною курткою, а співачка – коротку білу сукню в обтяжку, під якою було видно чорну білизну.

Ганна та Олександр Корсуни. Джерело: Instagram-сторінка maruvofficial

MARUV сфотографувалася у прозорому вбранні. Джерело: Instagram-сторінка maruvofficial