У МОЗ розповіли, як уберегтися від "Омікрону" на свята

У МОЗ надали п'ять рекомендацій для населення, як не заразитися новим штамом коронавірусу "Омікрон", повідомляє Ділова столиця.

Про це міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив під час брифінгу.

За його словами, мінімізація ризику поширення COVID-19 – це не питання випадку, це питання свідомого вибору.

"Виконуючи наступні 5 рекомендацій, ми зможемо зробити новорічні свята більш безпечними та радісними" , — заявив він.

За словами Ляшка, потрібно якнайшвидше пройти курс вакцинації. Найважливіше, що може зробити кожна людина, щоб отримати захист від тяжкого перебігу хвороби і запобігти летальному результату — це пройти повний курс вакцинації наявними імунобіологічними препаратами.

Це особливо важливо для груп ризику, таких як люди старше 60 років і людей, які мають супутні захворювання.

Крім того, Ляшко заявив, що потрібно не нехтувати заходами індивідуального захисту, щоб захистити своє здоров'я та запобігти запровадженню жорстких карантинних заходів. Вакцинація в комплексі з іншими доступними заходами профілактики дозволить контролювати поширення вірусу і при цьому дозволить жити нормальним життям, а також запобігти введенню масштабного локдауну.

Чиновник нагадав, що МОЗ та ВООЗ рекомендують такі заходи профілактики:

там, де це потрібно, вдягати захисну маску;

зберігати фізичну дистанцію з людьми з відривом 1 метра;

провітрювати приміщення, відчиняти вікна чи двері;

уникати закритих просторів, тісних приміщень та скупчення людей;

стежити за чистотою рук;

прикривати рот і ніс зігнутим ліктем або серветкою при кашлі та чханні.

Крім того, МОЗ радить зробити зустрічі якомога безпечнішими. Зустрічі у приміщенні можуть створити хороші умови для поширення вірусу.

"За можливості, зустрічі та святкові заходи з людьми, з якими ви не живете постійно, проводити на відкритому повітрі " , — уточнив Ляшко.

Також рекомендується утриматися від подорожей, якщо людина має групу ризику.

"Всім, хто відчуває слабкість, не пройшов повний курс вакцинації або не має даних про перенесену коронавірусну хворобу, і відноситься до групи ризику важкого перебігу COVID, включаючи людей старше 60 років і людей з хронічними хворобами, ми рекомендуємо відкласти поїздки в регіони, де фіксується високий рівень поширення коронавірусу" , — сказав Ляшко.

МОЗ також радить отримувати інформацію з надійних джерел. Інформація, яка вводить в оману та дезінформація, створюють загрозу для життя та здоров'я людей, підривають віру в науку та заважають приймати правильні рішення щодо здоров'я, підкреслив Ляшко.