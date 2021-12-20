Ще шість областей можуть покинути "червону" зону

Голова МОЗ Віктор Ляшко повідомив, що тільки дві області в Україні не виконують вимоги для виходу з "червоної" зони. Всі інші скоро покинуть цю зону, пише Анастасія Рокитна, РБК-Україна.

За словами голови МОЗ, епідситуація значно краща, ніж в європейських країнах.

"Станом на зараз, лише 2 із 25 регіонів України не виконують умови виходу із "червоного" рівня епіднебезпеки. Це Волинська та Запорізька області. Решта 23 регіони або вже виведені із "червоного" рівня або будуть виведені найближчими днями рішенням комісії з питань техногенно-екологічної небезпеки та надзвичайних ситуацій" , - заявив він.

Які області зараз в "червоній" зоні