Яскраве і дуже щільне зоряне скупчення у сусідній галактиці

На сайті космічного телескопа "Хаббл" (проект НАСА/ЕКА) з'явилося нове зображення. На ньому - розсіяне зоряне скупчення NGC 1755, повідомляє Хайтек.

На новій фотографії космічного телескопа «Хаббл» зображено зіркове скупчення NGC 1755 у сузір'ї Золота Риба. Територіально воно знаходиться у Великій Магеллановій Хмарі, це один із найближчих сусідів Чумацького Шляху. Діаметр накопичення становить понад 120 світлових років. 25% зірок скупчення належать до синій області головної послідовності, інші 75% — до червоної. Імовірно, зірки NGC 1755 народилися такими, що швидко обертаються.

Такі скупчення є гравітаційно пов'язані групи зірок і бувають двох основних різновидів — дрібніші розсіяні скупчення (до них належить і NGC 1755, незважаючи на вражаючі розміри) в яких знаходяться молодші зірки, і гігантські кульові скупчення, які можуть містити мільйони старіших зірок .

«Хаббл» заглянув у серце NGC 1755, щоб вчені могли краще зрозуміти, як різні популяції зірок співіснують в одному скупченні. Фото: «Хаббл»

«Хаббл» заглянув у серце NGC 1755, щоб вчені могли краще зрозуміти, як різні популяції зірок співіснують в одному скупченні. Населення зірок - це група зірок зі схожими властивостями, такими як вік або хімічний склад. Скупчення в Магелланових хмарах особливо корисні як природні лабораторії з вивчення зірок завдяки їх близькості до Чумацького Шляху.

Щоб розглянути величезну кількість зірок у NGC 1755, яка щільно упакована на невеликій ділянці неба, вчені використали Advanced Camera for Surveys (удосконалену камеру для оглядів) та Wide Field Camera 3 (камеру з широким полем зору).