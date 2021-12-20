Зеленский встретится с президентами Польши и Литвы

Президент Владимир Зеленский в понедельник проведет встречу в формате Люблинского треугольника с президентом Польши Анджеем Дудой и президентом Литвы Гитанасом Науседой в резиденции Синегора на Прикарпатье. Об этом, ссылаясь на пресс-службу Офиса Президента, пише Константин Катышев, Корреспондент.

Указано, что встреча трех лидеров состоится в резиденции Синегора, в селе Гута Ивано-Франковской области.

В 12:45 Зеленский, Дуда и Науседа начнут общение с представителями СМИ. Также отмечается, что в связи с ограничениями, установленными для предотвращения распространения на территории Украины COVID-19, в мероприятии смогут принять участие 20 представителей средств массовой информации.

Мероприятие будет транслироваться онлайн в соцсетях, на официальных страницах Офиса президента.