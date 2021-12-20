Секрети вибору якісної червоної ікри

Перш за все, вже будучи в магазині, ви повинні звернути увагу на упаковку. Іноді там написано слово "імітована" - це означає, що продукт несправжній і виробник говорить про це чесно, пише Крiстiна Кащавцева, УНІАН.

Згідно ДСТУ, на етикетці якісної червоної ікри повинні бути вказані:

назва та адреса виробника;

назва продукту;

місце промислу;

сорт і ступінь солоності;

дата виготовлення;

дата фасовки.

Крім того, пам'ятайте про те, що ціна червоної ікри не може бути дивно низькою. Ікра - дорогий продукт, було б дивно, якби виробник працював собі в збиток. Якщо ви бачите на полицях супермаркетів дешеву ікру, то це - суміш декількох сортів ікри від різних видів риб. Другий варіант - імітація або суміш натуральної і підробленої ікри.

Як підробляють червону ікру - варіанти обману

Насправді, в тому, що ви купили імітацію червоної ікри немає нічого поганого - вона не приносить шкоди організму. Головне в цьому питанні - чесність виробника і неможливість переплати за товар низької якості.

Імітацію червоної ікри зараз роблять з агар-агару, риб'ячого жиру і рибного бульйону, іноді додають барвники. Існує два види такої продукції:

гранульована;

капсульована.

Перший варіант - це ікра у вигляді кульок, схожа на желе з риби. Визначити її дуже просто - всі ікринки ідеальної форми, блискучі, без "вічок", не лопаються на язику.

Другий варіант - продукція більш високої якості, яку складно відрізнити від справжньої ікри. По виду капсули прозорі, навіть з "вічками". Оболонка ікринок тонка з рідким вмістом всередині. Найчастіше, саме капсульовану ікру недобросовісні продавці видають за справжню.

Як перевірити справжність червоної ікри в домашніх умовах

Після того, як ви в магазині вибрали ідеальний продукт, згідно з вищеописаними розпізнавальними знаками на банці, можете проінспектувати ікру вдома. Для цього існують кілька методів.

Як перевірити ікру в гарячій воді

Візьміть невелику кількість ікринок, викладіть на тарілку і залійте окропом. Натуральна ікра - це суцільний білок, який згортається при зіткненні з гарячою рідиною. Якщо ікра справжня - ви побачите білі пластівці. Штучний продукт залишиться неушкодженим, а на поверхню спливуть крапельки риб'ячого жиру.

Як відрізнити ікру від желатину за допомогою перекису

Цей спосіб підійде, якщо ви купуєте ікру, наприклад, на ринку, а під рукою немає місткості з окропом. Наберіть продукт на палець або чайну ложку (якщо ваш експеримент відбувається вдома), потім капніть трохи перекису. Результат буде таким же, як в першому варіанті: натуральна ікра залишить білі пластівці, а підробка або взагалі не вступить в реакцію, або розчиниться.

Пам'ятайте про те, що зберігати червону ікру можна не довше 5 днів з моменту пошкодження заводської упаковки. Оптимальна температура - від -4°C до -6°C. При цьому, в жерстяній банці краще такий продукт не залишати, а перекласти в скляну місткості.