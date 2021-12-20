Новий Nio ET5 складе конкуренцію популярному електрокару Tesla

рем'єра Nio ET5 відбулася в Сучжоу в рамках заходу Nio Day 2021. Новий електрокар схожий на іншу, більшу модель Nio ET7. Частина елементів кузова новинка запозичила у електричного Nio EP9, повідомляє Автоцентр.

Порівняно зі своїми прямим конкурентом – Tesla Model 3 – китайський електроседан вийшов трохи більшим. Довжина електромобіля – 4790 мм, ширина – 1960 мм, висота – 1499 мм. Розмір колісної бази – 2888 мм.

Інтер'єр Nio ET5 повністю запозичений у "старшого" ET7. У розпорядженні майбутніх власників виявляться 10,2-дюймова панель приладів, мультимедійний комплекс із системою об'ємного звучання Dolby Atmos 7.1.4 та атмосферне підсвічування салону у 256 кольорах.

Очікується, що новий електрокар Nio зможе похвалитися низкою фірмових комплексів, які відповідають за безпілотне водіння. Єдиний нюанс – функція пропонуватиметься на платній основі. Її вартість вже відома – 107 доларів щомісяця. При цьому можливості автомобіля обіцяють розширювати принаймні виходу необхідного ПЗ.

Конкурент Тесла зможе запропонувати два електромотори та три варіанти акумулятора на вибір. При цьому флагманська версія отримає акумулятор на 150 кВтг, здатний забезпечити запас ходу 1000 км. Дві інші запропоновані версії трохи скромніші — 100 кВтг та 700 км шляху та 75 кВтг та 550 км.

На старті продажів електрокар пропонуватимуть у єдиній версії з двома моторами, що видають 483 к.с. Від 0-100 км/год такий автомобіль зможе прискорюватись за 4,3 секунди.