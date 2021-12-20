Українці продають "1000 грн від Зеленського" за готівку

Українці, які отримали "тисячу Зеленського за вакцинацію", почали продавати її за готівку. При цьому саму "тисячу" оцінюють дешевше – у кілька сотень, повідомляє Обозреватель.

Наприклад, на платформі OLX Ілля із Чернівців продає свою виплату за 600 грн.

"Розглядається будь-який товар із переліку категорій, на які можна витратити цю 1000 зі знижкою 40%. Наприклад, ви хочете купити абонемент у спортзал за 1000 грн. Я вам пропоную, щоб я купив його – але за 600 грн" , – описує спосіб продажу він.

Ілля із Чернівців продає свою виплату за 600 грн. Джерело: OLX

А Олександр із Києва продає виплату за 450 грн. Як саме буде проведений продаж, він не уточнює.

"Продам 1000 Зеленського за 450 звичайних гривень, пишіть, дзвоніть" , – коротко сформулював пропозицію він.

Свою "ковідну тисячу" Олександр із Києва продає за 450 грн. Джерело: OLX

Павло ж із Херсона конкретної ціни не виставив, однак зазначає, що купуватиме лише квитки.

"Продам квитки за 1000 від Зеленського дешевше. Квитки в кінотеатр на будь-який сеанс, квитки на автобус/поїзд. Майже за півціни" , – запропонував він.

Павло із Херсона конкретної ціни не виставив. Джерело: OLX

На виплату купують пиво

Користувач TikTok instadvokat розповів про схему купівлі пива на "тисячу Зеленського за вакцинацію". Нагадаємо: за встановленими правилами, купувати їжу та напої на виплату не можна.

"Людина зайшла до кінотеатру і зі своєї картки "єПідтримка" за 60 грн купила собі 2 баночки відмінного українського пива. І для цього необов'язково дивитися фільм – ви можете просто зайти на бар, купити пива і вийти" , – розкрив суть схеми він.

Втім, у коментарях засумнівалися в реальності цього. Багато користувачів соцмережі відзначають, що через інший код МСС (код виду торгової точки) неможливо купити не лише алкоголь, а й попкорн.

"Вчора був у кіно, не можна було купити попкорн". "Сам працюю на барі у кінотеатрі. Воно так не працює" , – кажуть вони.

Користувачі TikTok висловили сумніви щодо можливості купити на виплату пиво. Джерело: instadvokat

Проте є й ті, хто стверджує, що подібне не лише можливе, але вони й самі так роблять. Проте жодних доказів, як завжди, ніхто не надає.

За "тисячу Зеленського за вакцинацію" пропонують 200 грн

У Харкові пропонують обміняти виплату на 200 грн. Про це повідомив Telegram-канал Харків 1654 року.

"Заробіток для тих, хто вакцинований двічі та хоче обміняти "1000 Зеленського" на реальні 200 грн. Працюємо по всій Україні" , – обіцяють "ділки".