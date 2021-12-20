Чому валиться турецька валюта і до яких наслідків це призведе

Турецька ліра продовжує знецінюватись з шаленою швидкістю, розкручуючи маховик інфляції, повідомляє Страна UA.

Ціни в країні підскочили вдвічі і далі зростають, у магазинах та на заправках не встигають міняти цінники.

За долар, який на початку року коштував 7 лір, уже дають 17 лір, за євро – під 20. Біржа Стамбула 17 грудня призупиняла торги через обвал ліри. За прогнозами, турецька валюта продовжить падіння.

"Процентні ставки – зло"

Туреччина переживає ситуацію, схожу на ту, що сталося в Україні кілька років тому, коли гривня впала втричі.

Але якщо у нас девальвація сталася після подій на Майдані та війни на Донбасі, то причина різкого обвалу турецької ліри – вже четверте за короткий термін зниження урядом відсоткової ставки. Президент Ердоган називає цю ризиковану стратегію "курсом на нову економічну модель".

Туреччина - країна сильно залежна від імпорту та зовнішнього кредитування. І її економіка важко витримує спроби президента проводити "імперську" зовнішню політику, втягуючись у численні конфлікти.

При цьому Ердоган обіцяє зниження процентної ставки протягом наступного року, щоб "зняти з громадян тягар", і просить турків ще "трохи потерпіти". Для нього процентні ставки - це, як він висловився, "зло, що робить багатих ще багатшим, а бідних - біднішим". Ердоган наполягає на тому, що слабкіша валюта і нижчі відсоткові ставки збільшать турецький експорт, створять робочі місця, підстьобнуть зростання економіки та стримають інфляцію.

Економісти кажуть, що така політика також викличе різке зростання цін на основні імпортні товари, відлякає іноземних інвесторів, спустошить турецькі банки та призведе до зубожіння населення за рахунок інфляції.

Грошову політику, що критикується багатьма експертами, яка може призвести країну до колапсу, Ердоган пояснює також догмами ісламу, який забороняє заробітки на відсотках. І цитує Коран: "Не поїдайте заборонений прибуток лихварства, багаторазово подвоєний, і бійтеся Аллаха. Не беріть відсотки, не живіть на відсотки" .

"Країна загрожує перетворитися на руїни"

Критики звинувачують Ердогана в темряві і в поганому знанні економіки.

"Це - середньовічні погляди, які не мають нічого спільного ні з розумінням економіки, ні з умінням нею керувати. Такий підхід гальмує виробництво у всіх галузях економіки - і загрожує перетворити країну з населенням на 85 мільйонів людей на руїни. Це - лицемірний ідеологічний підхід, який нічим не обґрунтований і ніде не застосовується. Ердоган вважає, що може вирішити економічні проблеми країни, надавши громадянам так звану "ісламську перспективу". Але практика та актуальні події підтверджують протилежне. Країна крок за кроком рухається до катастрофи", - пише видання T24.

Провладне видання Yildiz у всьому вбачає підступи політичних ворогів:

"Під проводом Ердогана Туреччина посилила свої позиції у політичному та військовому відношенні і готова продемонструвати не меншу рішучість і щодо атак на неї, що здійснюються у сфері економіки. Туреччина веде війну за економічну незалежність. "Політичний альянс", який вперше показав свє обличчя під час спроби державного перевороту в 2013 році, коли протестувальники в парку Таксім-Гезі прикріпили на підпалені ними поліцейські машини плакати із зображенням Ататюрка та [голови курдів] Оджалана, - у минулому цей альянс вдавався до тероризму, а сьогодні завдає удару по економіці", - пише Yildiz.

Закриті пекарні, ліміти на продаж продуктів

Зниження ставок, запевняє Ердоган, має призвести до стимуляції зростання економіки та активності бізнесу за рахунок дешевих кредитів. Але щось, як то кажуть, пішло не так.

Через падіння курсу ліри імпортери призупиняють постачання зарубіжних товарів до Туреччини. Ціни зросли вдвічі, у тому числі і на популярні продукти - від сиру та хліба до м'яса. Магазини у відповідь обмежили продаж їжі в одні руки. Місцеві виробники в Туреччині не можуть планувати постачання за кордон або імпорт необхідної сировини через стрибки цін та курс ліри. Навіть багато пекарів змушені закривати виробництво – утримувати стабільні ціни немає можливості через збитки.

"Виникло середовище незахищеності та нестабільності. Ми бачимо, що попит на іноземну валюту, особливо на внутрішньому ринку, різко виріс, і це порушило всі існуючі економічні баланси", - заявили в Асоціації турецьких промисловців та бізнесменів.

Разом із зниженням ключової ставки Туреччина збільшила прожитковий мінімум. І знову рекорд: підвищення одразу вдвічі, до чотирьох з лишком тисяч лір, або 275 доларів США. Що ще більше може посилити навантаження на бюджет.

Дії Ердогана викликають суперечливі думки. У народі наростають протестні настрої, а у Стамбулі та Анкарі готуються Майдани з вимогою зупинити обвал ліри.

Повстання прогнозує журналіст Independent Türkçe Хакан Гюльсевен.

"Останні шматки хліба зубожілого народу дістануться міжнародним лихварям, фінансовому капіталу, гігантським іноземним корпораціям, будівельним компаніям, пов'язаним з державою, і, звичайно ж, неповороткій бюрократії та прихильникам уряду, що годуються від держави. Межа терпіння народу виснажена, і уряд не в змозі зупинити протестні реакції, не вдаючись до методів диктатури. Скажу просто: нас чекають жахливі часи - в економіці, охороні здоров'я - і в соціальній сфері!", - написав Гюльсевен у своїй колонці.

Щоб не допустити "голодних бунтів", не виключають навіть запровадження надзвичайного стану.

"Падіння курсу турецької ліри, що продовжується, започаткувало процес, який призведе до важкої економічної кризи. Ми, як суспільство, повинні бути готові до надзвичайного стану", - цитує турецького професора Іззета Озгенча видання Duvar.

За його словами, за статтею 119 Конституції Туреччини уряд може оголосити надзвичайний стан на шість місяців у випадках екологічних катастроф, інфекційних захворювань та економічних криз.

Що буде з цінами на "олл інклюзів"

Українська гривня щодо ліри також виросла. На початку року ліра коштувала 3,5 гривні, місяць тому – 2,5, а зараз уже 1,6 грн.

Здавалося б, відпочинок у країні "олл інклюзиву" має подешевшати. Але експерти радять не чекати на обвал цін на тури.

"Всі розрахунки проводяться в доларах та євро, тому відпочинок швидше за все залишиться за колишніми цінами у валюті (в середньому 35 тисяч гривень за тиждень у "п'ятірці" на двох). Турки не зацікавлені їх опускати, тим більше готелі минулого сезону були заповнені". Авіаквитки також залишаються у доларах. А ось сувеніри, одяг та товари турецького виробництва можуть обійтися туристам дешевше, ніж раніше", - сказав турексперт Максим Наконечний.

Туроператор Tui також пояснює, що оскільки ціни на поїздки до Туреччини не прив'язані до національних валют і встановлюються в доларах, зміна курсу ліри не вплине на поточні ціни.