Легенда "Шахтаря" повернеться в український чемпіонат

Бразильський півзахисник Тайсон повернеться в Україну і стане гравцем харківського "Металіста", повідомляє УНІАН.

Як інформує Телеграм-канал "Таємниці футболу", відбудеться це, швидше за все, по завершенні сезону 2021/22. Правда, є і маленька можливість переходу в найближче трансферне вікно. Тайсон у спілкуванні з джерелом підтвердив сенсаційні наміри з приводу повернення в український чемпіонат.

Відзначимо, що "Металіст" є головним претендентом на вихід в УПЛ. Першу частину Першої ліги колектив Олександра Кучера завершив лідером з перевагою в 11 очок над другим "Кривбасом".

Тайсон: кар'єра в Україні