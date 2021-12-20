Введення воєнного стану в Україні: у РНБО назвали умову

На сьогодні нема потреби введення воєнного стану, але якщо вона виникне, рішення буде ухвалено блискавично. Про це розповів секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данилов, повідомляє Апостроф.

При цьому, за його словами, усі посадові особи діятимуть чітко, і ситуація, яка була 2014 року, не повториться.

"Я б не лякав людей зараз запровадженням військового стану. Рішення прийматимуться залежно від тих обставин, які сьогодні будуть у країні. Сьогодні, я можу сказати, що таких обставин немає. А якщо вони завтра з'являться, то одразу будуть прийняті відповідні рішення, Більше того, такої ситуації, яка відбувалася у 2014 році, коли військові не захищали свою країну – такого точно не буде… Усі будуть чітко діяти згідно зі своїми інструкціями, згідно зі своїми повноваженнями, згідно з тим, що на сьогоднішній день має відбуватися", – сказав чиновник у відповідь на питання про те, чи можливе в Україні запровадження воєнного стану.

Він наголосив, що на сьогодні потреби у введенні воєнного стану немає, і нагадав, що коли Washington Post повідомила про велике скупчення військових РФ на кордоні, Україна чітко дала зрозуміти, що володіє інформацією.

"Чи є зараз збільшення військової присутності на кордонах із нашою територією? Так, є. Але воно не дуже критично, щоб зараз говорити: "Все, ось завтра вони почнуть". Ми цього зараз не бачимо. Ми ясно розуміємо, що знаходиться в радіусі 200 км від нашого кордону, саме кордону, а не лінії зіткнення з Російською Федерацією Ми ясно розуміємо, що знаходиться на відстані до 400 км від нашого кордону, ми розуміємо, що це за угруповання, їх кількість, знаємо, чим вони оснащені. нас це все під контролем, і ми щодня отримуємо інформацію від відповідних інституцій щодо цього. Сьогодні такої небезпеки ми не бачимо", – пояснив секретар РНБО.

Водночас, він зазначив, що така небезпека може виникнути завтра. Адже невідомо, що у голові у людей, які сидять у Кремлі. Данилов додав, що Україна не звільнятиме Донецьку та Луганську області у військовий спосіб, тому що усвідомлює кількість людських жертв, які спричинить таке рішення.