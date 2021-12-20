Apple готує до виходу гігантський iPad

Компанія Apple працює над гігантським iPad, який повинен стати центром "розумного" будинку. Передбачається, що це пристрій 2 в 1, який можна використовувати як розумний дисплей для будинку і як планшет, повідомляє УНІАН.

Є відомості, що протягом кількох років купертинівці випустять на ринок iPad діагоналлю 15 дюймів з хорошою камерою в альбомній орієнтації, потужними колонками і настінним кріпленням. Він буде схожий на смарт-екран Echo Show 15 від Amazon.

Планшет отримає топовий процесор і особливе ПЗ для роботи з пристроями розумного будинку, для підключення до гаджетів і для багатьох інших завдань. Наразі в Apple є все необхідне для запуску нової продуктової лінійки, підтверджує джерело.

Також компанія готує більш доступну альтернативу у вигляді iPad Pro з екранами діагоналлю 11 і 12, 9 дюйма у 2022-му. Обидва вони будуть оснащені мін-світлодіодним дисплеєм і підтримуватимуть бездротову зарядку Mag-Safe, а також зворотну бездротову зарядку.