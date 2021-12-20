Карпати заносить снігом: місцями насипало майже 1,5 метра

Станом на 20 грудня Карпати продовжують заносити снігом. Зокрема, на Драгобраті висота снігового покриву становить майже 1,5 метри, пише Артем Горовенко, РБК-Україна.

Київ Харків Дніпро Одеса Дізнайтеся погоду в вашому місті:

Повідомляється, що на сніголавинній станції Пожижевська сьогодні хмарно, стабільно сипле сніг, висота снігового покрову становить 56-118 см. На станції Плай висота снігового покриву – 61-88 см, на Драгобраті – 137 см.

Через снігопади 20-21 грудня на високогір'ї Івано-Франківської, Закарпатської областей, а також у середньогір'ї Львівщини зберігається значна лавинна небезпека.