SkyUp продає квитки на нові рейси до Європи

Авіакомпанія SkyUp відкрила продаж квитків на нові напрямки до Австрії, Іспанії та Греції з таких українських міст, як Львів, Харків та Запоріжжя, повідомляє ЦТС.

Йдеться про рейси, які почнуть виконуватись з весни 2022 року.

Зокрема, з 28 березня по понеділках (а з червня – ще й у четвер) перевізник має намір почати виконувати перельоти за маршрутом Львів-Мадрид.

З 22 квітня по вівторках та по п'ятницях здійснюватимуться рейси Львів-Відень та Львів-Валенсія.

З 27 травня по п'ятницях заплановано рейс Запоріжжя-Родос (зворотний рейс у суботу).

З 28 травня по середам та суботам можна буде відправитися за маршрутом Львів-Салоніки.

З 28 травня по суботах відкрито продаж на перельоти за маршрутом Харків-Корфу.

Починаючи з весни авіакомпанія має намір виконувати рейси до 30 країн більш ніж за 100 маршрутами з Києва та регіонів.