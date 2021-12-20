Нардепи підтримають повернення до змішаної виборчої системи - Арахамія

Лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія вважає, що повернення до мажоритарно-пропорційної системи парламентських виборів підтримає понад 300 народних депутатів, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Весь парламент підтримає. Думаю, буде голосів 300+", - сказав Арахамія.

За словами голови фракції, у парламенті з кожним днем активізується ініціатива повернення до змішаної виборчої системи (сукупність двох систем: пропорційної – за партійними списками та мажоритарної – голосування за кандидата).

"Народні депутати вважають, що на величезних виборчих округах, які існують нині, неможливо досягти впізнаваності. Сьогодні у мажоритарника, який на одному окрузі обирався 10 років, округ збільшився втричі – ні він людей не знає, ні вони його. Часу, щоб познайомитися, немає... Виходить, створені якісь псевдоокруги, які не працюють, і існує ймовірність обрати до законодавчого органу випадкових людей. Тож аргументи вагомі та об'єктивні, але одна справа розмови на кухні чи в їдальні парламенту, а інша – законодавча ініціатива. Ініціатив ми поки не бачили. Хоча і наші мажоритарники теж цього хочуть", - розповів голова фракції.

Арахамія також наголосив, що не бачить застережень, які завадили б повернутися до змішаної системи.