Гороскоп здоров'я на тиждень 20-26 грудня

Зірки та планети пророкують не тільки наше майбутнє, але і стан здоров'я найближчими днями. Гороскоп здоров'я підкаже всім знакам Зодіаку які небезпеки чекають вас на цьому тижні, і як захистити себе від можливих недуг, повідомляє УНІАН.

Овен

На цьому тижні Овнам потрібно мати при собі знеболююче. У Овнів часто будуть головні, зубні і м'язові болі. Якщо біль буде сильним - не бійтеся звертатися до лікаря.

Телець

Тиждень буде для Тельців непростий в емоційному плані. Висока ймовірність апатії, втрати інтересу до життя, сильної втоми і навіть депресії. Ні в якому разі не намагайтеся заглушити стрес переїданням і алкоголем. Постарайтеся дотримуватися правильного харчування, більше гуляти і раніше лягати спати.

Близнюки

Самопочуття Близнюків буде прямо залежати від емоційного стану. Чим більше негативних емоцій ви будете відчувати, тим гірше будете себе почувати. Зірки рекомендують вам уникати конфліктів і відмовитися від алкоголю на тиждень.

Рак

В цілому самопочуття раків буде хорошим, але ваш імунітет послабиться. Уникайте людних місць, регулярно мийте руки і носіть з собою антисептик. Не забувайте тепло одягатися. Якщо захворієте на цьому тижні, то будете довго одужувати.

Лев

Гороскоп радить вам збільшити фізичну активність, частіше ходити пішки і підійматися по сходах замість ліфта. Невеликі щоденні прогулянки значно поліпшать ваше самопочуття. Також рекомендується їсти більше молочних продуктів і грибів.

Діва

Дівам не варто розраховувати на допомогу рідних і чужі поради в сфері здоров'я. Вам доведеться піклуватися про себе самостійно. Прислухайтеся до своєї інтуїції, навіть якщо всі близькі твердять зворотне. На цьому тижні не варто перенапружуватися і доводити себе до знемоги.

Терези

На цьому тижні рекомендується збільшити кількість насичених жирних кислот в раціоні. Їжте більше горіхів, оливок і маслин, авокадо, червоної риби. На цьому тижні корисно з'їсти жменю кедрових горіхів або бджолиний віск. Салати заправляйте оливковою олією замість майонезу.

Скорпіон

Нирки і печінку на цьому тижні будуть вразливі, тому їх потрібно берегти. Зменшить кількість гострої, смаженої, солоної їжі в раціоні. А від алкоголю і жирної їжі на ці 7 днів краще повністю відмовитися. При підозрі захворювань цих органів відразу звертайтеся до лікаря.

Стрілець

На цьому тижні Стрільці можуть похвалитися міцним самопочуттям і відмінним імунітетом. Навіть якщо ви захворієте, то швидко одужаєте. Це хороший тиждень для додаткових фізичних навантажень, харчових експериментів і зміни режиму дня.

Козеріг

На цьому тижні Козероги часто отримуватимуть травми і удари. Будьте дуже обережні на вулиці, особливо в ожеледь. При фізичних навантаженнях дотримуйтесь техніку безпеки.

Водолій

Тиждень добре підходить для косметологічних процедур. Зірки рекомендують вам відвідати салон краси, навіть якщо для вас це незвично. Купіть собі кілька нових засобів по догляду за волоссям і шкірою, і їх стан сильно покращиться.

Риби

На цьому тижні ваше самопочуття буде дуже мінливим. Ви постійно будете відчувати скачки артеріального тиску, припливи і занепад сил, зміну настрою, підвищений і відсутній апетит. Однак такий непостійний стан триватиме недовго.