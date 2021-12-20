Домовлятимемося з кожним індивідуально - Арахамія про множинне громадянство
Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявляє, що після ухвалення Верховною Радою президентського законопроєкту про множинне громадянство Кабінет міністрів домовлятиметься з кожною країною окремо, повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Важливо, що законопроєкт дає право Кабміну складати список країн, громадяни яких можуть мати множинне громадянство. Тобто ми приймаємо загальний рамковий закон, а далі Кабмін домовляється на двосторонній зустрічі з урядом тієї чи іншої держави", - сказав Арахамія.
Він уточнив, що Кабмін домовлятиметься з кожною країною окремо, після чого підписуватимуться двосторонні угоди.
"І так, поступово, ми укладемо угоди з тими державами, в яких є великі українські діаспори – Португалія, Аргентина, Канада, Австралія, США, Італія. При підписанні двосторонніх угод обов'язково враховуватимуться особливості законодавств цих країн", - зазначив Арахамія.