Домовлятимемося з кожним індивідуально - Арахамія про множинне громадянство

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявляє, що після ухвалення Верховною Радою президентського законопроєкту про множинне громадянство Кабінет міністрів домовлятиметься з кожною країною окремо, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Важливо, що законопроєкт дає право Кабміну складати список країн, громадяни яких можуть мати множинне громадянство. Тобто ми приймаємо загальний рамковий закон, а далі Кабмін домовляється на двосторонній зустрічі з урядом тієї чи іншої держави", - сказав Арахамія.

Він уточнив, що Кабмін домовлятиметься з кожною країною окремо, після чого підписуватимуться двосторонні угоди.