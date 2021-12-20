"Слуга народу" готує велику податкову реформу

Фракція "Слуга народу" в першому кварталі 2022 року має намір анонсувати велику податкову реформу. Про це заявив голова фракції Давид Арахамія, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"У першому кварталі наступного року анонсуємо велику податкову реформу для бізнесу – його представники, гадаю, будуть задоволені", – сказав він у інтерв'ю агентству.

За словами Арахамії, мова також піде про розділення компаній за ризиками.

"Умовно, це така індульгенція. Якщо ти сплачуєш податки, то ти маєш "грінпас", і до тебе взагалі ніхто не має права підходити та перевіряти твій бізнес. Не сплачуєш податки – у тебе, відповідно, багато проблем, твій бізнес перевіряють. У результаті людина розуміє, що вона в "зеленій" зоні зі сприятливим кліматом, у "жовтій" – із потенційним ризиком або в "червоній", тоді пощади не буде, і держава застосує до неї всілякі "каральні заходи", – пояснив Арахамія.

Водночас, у законопроєкті буде передбачено санкції до представників тих держорганів, які прийдуть перевіряти бізнеси із "зеленим паспортом", додав він.

"Не пощастить тому, хто прийде з перевіркою до власника грінпаспорта, незалежно від того, який орган перевіряючий представляє, йому загрожуватиме покарання аж до звільнення", – сказав Арахамія.

За його словами, також фракція має намір зробити ставку на туристичну галузь та приваблення туристів до України.

"Велику ставку робимо на приплив туристів в Україну. Люди скучили за подорожами. Ми бачили, як цього року правильно продумана ініціатива у кілька разів збільшила кількість туристів з арабських країн і привела дуже багато грошей в Україну. Ми маємо кілька подібних "пілотів", які дозволять сервісним індустріям дихати вільніше, дадуть їм змогу заробити після двох ковідних років", – зазначив Арахамія.

Водночас, Арахамія спростував заяву міністра фінансів Сергія Марченка про перевірку доходів фізосіб з 1995 року після закінчення податкової амністії.