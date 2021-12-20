Штучний мозок навчився грати у пінг-понг

Нейрони клітин не лише реагували на поведінку м'яча, а й правильно розміщували ракетку, щоб його відбити, повідомляє Корреспондент.

В австралійській приватній лабораторії Cortical Labs у модернізованій чашці Петрі створили міні-мозок. Він складається з шару нейронів та вміє грати в Pong.

Наголошується, що його створили автори системи Dishbrain. Вони розташували близько одного мільйона живих клітин людського мозку на масив мікроелектродів для їхньої стимуляції та зняття показників клітинної активності.

Також дослідники створили спрощену версію симулятора Pong, в якому кулька відбивається від стіни віртуальною ракеткою. Нейрони клітин не лише реагували на поведінку м'яча, а й правильно розміщували ракетку, щоб його відбити.