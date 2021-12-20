В Україні стартували продажі кросовера Nissan Qashqai

Новий кросовер Nissan Qashqai дістався до України. Машина запропонована українським покупцям з двома бензиновими двигунами і в п'яти комплектаціях: Visia, Acenta, N-Connecta, Tekna і Tekna+, пише Константин Широкун, РБК-Україна.

Новий кросовер на нашому ринку буде оснащуватися новим бензиновим мотором сімейства DIG-T об'ємом 1,3 літра. У варіанті з 6-ступінчастою механічною КПП вона розвиває 130 к.с. потужності та 240 Нм максимального крутного моменту. У зв'язці з безступінчатим варіатором Xtronic характеристики підвищуються до 150 к.с. і 250 Нм відповідно.

В Україні новий Nissan Qashqai буде представлений в п'яти комплектаціях: Visia, Acenta, N-Connecta, Tekna і Tekna+. Навіть в базовому виконанні присутні система попередження про загрозу фронтального зіткнення, система екстреного гальмування, контроль сліпих зон, сім подушок безпеки. За замовчуванням кросовер оснащується світлодіодними фарами, круїз-контролем, заднім парктроніком та інше. Базове виконання Visia оцінили в 697 020 грн.

У версії Acenta за 770 020 гривень додаються 17-дюймові легкосплавні диски, двозонний клімат-контроль, система безключового доступу, 8-дюймовий дисплей мультимедіа і камера заднього виду.

Кросовер в комплектації N-Connecta оцінили в 895 450 гривень. У цій версії також з'являються 18-дюймові легкосплавні диски, датчики паркування спереду, а також система кругового моніторингу. Комплектація Tekna відрізняються адаптивним дальнім світлом, сидіннями зі вставками з екошкіри, панорамним дахом і дисплеєм інфотеймента діагоналлю в 10,8 дюйма.

Флагманський варіант Tekna+ привносить в Nissan Qashqai 19-дюймові легкосплавні диски, передні крісла з функцією масажу, а також аудіосистему Bose Audio System. Ціна японської новинки в топовій версії - від 1 071 900 грн.